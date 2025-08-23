Ujjbegyet talált az éttermi fogásban a New York-i nő

Egy New York-i ingatlanmágnás azt állítja, egy életre traumatizálta, amikor egy étteremben egy csirkés wrapet fogyasztva egy emberi ujjbegyre és az ahhoz tartozó körömre bukkant az ételben – írja a New York Post. Az eset 2023 novemberében történt, Mary Elizabeth Smith, a Corcoran Group ügyvezető partnere a Create nevű helyszínen evett. A nő szerint a tulajdonosnak tudnia kellett terméke veszélyességéről.

Robert Menna, Smith ügyvédje szerint a nő nem nyelte le az ujjbegyed, a wrapbe harapva ugyanis azonnal érezte, hogy valami nincs rendben, és kiköpte a falatot. Smith az esetet követően antivirális terápiára szorult, nehogy potenciálisan megbetegedjen.

A nő azóta különösen óvatos az ételekkel, csirkét pedig hosszú időn át nem is evett. Korábban hetente legalább kétszer evett a Create-ben.

Smith az eset után kórházba ment, és az ujjdarabot is magával vitte. Menna szerint fotókat és egy törvényszéki jelentést is bemutattak az étterem biztosítótársaságának, utóbbiból kiderül, hogy az ujjbegy egy nőé. A társaság ugyanakkor cáfolja a vádakat, azt állítják, hogy az érintett napon nem dolgozott női alkalmazott a helyszínen, noha Smith másképp emlékszik.