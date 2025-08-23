Leomlott egy híd Kínában, legalább 12 munkás életét vesztette

Részben leomlott egy épülő híd a kínai Csinghaj tartományban helyi idő szerint augusztus 22-én hajnalban – írja a China Daily.

Délutánig 12 halálos áldozatot találtak, négy embert továbbra is keresnek.

A baleset akkor következett be, amikor egy acélkábel elszakadt a Szecsuán–Csinghaj vasútvonal fejlesztés alatt álló szakaszán. A helyszínen 16 munkás dolgozott, a baleset során egy 108 méter hosszú acélív omlott be.

A Katasztrófavédelmi Minisztérium azonnal csapatot küldött a helyszínre a mentés koordinálása érdekében. A tárca szerint azonosítani fogják a pontos okokat, és intézkedéseket hoznak a megelőzés érdekében. A helyszínre több mint 800 szakértőt vezényeltek ki, közel 30 hajóval, egy helikopterrel és öt robottal végzik a mentést.

A fejlesztés alatt álló struktúra az első acélból készült rácsos vasúti ívhíd, amely a Sárga-folyón vezet át. A szerkezethez tartozó két kábeltorony júniusban készült el, a főhidat pedig a hónap végére fejezték volna be.

A projekt az egyik legfontosabb a Szecsuán–Csinghaj vasútvonalon. A híd nagyjából 1600 méter hosszú lenne, legmagasabb pontja 130 méterrel áll a víz felett.