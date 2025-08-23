Felújították az angliai házat, egy gyermek csontjai kerültek elő a pincéből

Emberi maradványokat találtak egy, az Egyesült Királyságban található ingatlan luxusfelújítása során – írja a Mirror. A szakértők szerint a csontok egy gyermekhez tartoznak.

A maradványok a pincében került elő a nyugat-angliai Lythamben. A helyi rendőrség a lakosság segítségét kérte az azonosításhoz,

a feltételezések szerint a csontok régészeti korúak, nem kapcsolódnak modern bűntényhez.

A helyszínen valószínűleg egykor egy sír volt, még mielőtt a házak és a közeli vasútvonal felépült volna.

A munkások augusztus 15-én találták meg a leletet, miközben egy egyébként szerény sorház modern luxusingatlanná történő fejlesztésén dolgoztak. Az építkezést azonnal leállították, a rendőrök pedig átkutatták a területet. Utóbb bebizonyosodott, hogy egy elszigetelt, történelmi nyughelyről van szó.

A szakemberek a csontokat eltávolították. A nyomozás jelenleg is zajlik, a cél az, hogy többet is kiderítsenek az elhunytról, akár be is azonosítsák.

Az eset felkeltette a helyi közösség figyelmét. A rendőrség azt kérte, hogy ha bárkinek van információja a gyermek lehetséges személyazonosságáról, jelentkezzen.