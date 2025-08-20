gázaizraelhadművelet
Izrael hatvanezer tartalékost hív be Gáza lerohanása előtt

BASHAR TALEB / AFP

Az izraeli katonaság körülbelül hatvanezer tartalékost hív be, mielőtt elkezdődne a Gázaváros elleni szárazföldi hadművelet. A város elfoglalására nemrég adott engedélyt az izraeli kormány. Az önkéntesek és tartalékosok szeptemberig tudnak jelentkezni szolgálatra, de a támadás nagy részét aktív szolgálatban lévő katonák végzik majd.

Részben már most is zajlanak olyan műveletek, amelyek ennek a hadműveletnek a részei, ebben most is szolgálatban lévő katonák vesznek részt.

Izrael legtöbb szövetségese elítélte a tervet a katasztrofális humanitárius következményei miatt. Izrael azután döntött a teljes Gázai övezet elfoglalása mellett, hogy a Hamásszal kötött tűzszüneti megállapodás és a túszok elengedése összeomlott múlt hónapban.

