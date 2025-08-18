Szerbia: Az erőszak eszkalációja most már nyilvánvaló

A hét végén is folytatódtak a zavargások a kormányellenes tüntetők, illetve az Aleksandar Vucic elnököt támogatók, valamint a rohamrendőrök között Szerbiában. Az események a múlt héten új lendületet vettek, figyelmeztető lövés is eldördült Újvidéken, de tömegoszlatásra és pártirodák felgyújtására is volt példa.

Viola Cintia történész, Balkán-szakértő szerint az újvidéki tragédia – tavaly november elsején leszakadt a vasúti pályaudvar előtetője 16 ember halálát okozva – utáni demonstrációk egy hosszú sorba illeszkednek, mely évek óta tart. A Magyar Külügyi Intézet munkatársa a 24.hu-nak kifejtette, korábban a Covid-járvány és az azzal kapcsolatos lezárások szakítottak félbe egy hasonló akciósorozatot. Később bányaprojektek ellen indultak demonstrációk – elsősorban egy, az akkumulátorgyártáshoz szükséges lítiumot kitermelő bánya megnyitásának terve korbácsolta fel a hangulatot. És voltak tiltakozások a belgrádi iskolai lövöldözés miatt is.

Viola Cintia hozzátette: a legmeglepőbb eddig az volt, hogy a tüntetések nem fordultak erőszakba. Általában békés demonstrációk zajlottak, és csak az utóbbi napokban kezdtek elfajulni a dolgok.

Az erőszak eszkalációja ugyanakkor most már nyilvánvaló

– mondta a szakértő. Hozzátette: provokációk korábban is voltak, például elterjedt, hogy a hatóságok hangágyút vetettek be egy korábbi tüntetésen, de eddig nem tört ki komolyabb utcai erőszak.

A múlt héten azonban változott a helyzet, a diákok spontán blokádokat állítottak fel több városban, a kormány részéről pedig egyre erőteljesebb a fellépés a tiltakozókkal szemben. A történész-balkanista szerint az óriási társadalmi feszültség nyomán nem meglepő, hogy erőszakos cselekmények történnek Belgrád, Újvidék vagy Verbász utcáin, de – a nagyobb városok közül – nem volt mentes az összecsapásoktól Nis és Kragujevac sem.