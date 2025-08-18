fekete-győr andrásnagy-britanniaangliavízum
A britek elutasították Fekete-Győr András beutazási kérelmét

Mohos Márton / 24.hu
admin Farkas György
2025. 08. 18. 08:18
Mohos Márton / 24.hu
Felfüggesztett börtönbüntetése miatt.

Fekete-Győr András közösségi oldalán írt arról, hogy a  Fővárosi Ítélőtábla tavalyi ítélete miatt nem tudott elutazni Angliába, hogy találkozzon a családjával. A Momentum politikusa szerint beutazási kérelmét, röviddel az indulás előtt, indoklás nélkül utasították el, így a húga és unokaöccse jött Magyarországra. Nyár közepén derült ki, hogy ő nem utazhat Nagy-Britanniába meglátogatni őket.

Azt írta: a brit nagykövetség munkatársai

együttérezve a helyzettel hosszadalmas vízum-eljárást tanácsoltak, de ez az idő rövidsége miatt már nem valósulhatott meg. Ez volt az első alkalom, hogy ez a szürreális ítélet a hétköznapok szintjén akadályozott a szabad mozgásban, ráadásul a külföldön élő családommal való személyes kapcsolattartásban.

A politikus kitért a magyar egészségügyre és testvére angliai karrierjére, jelezte: egy kiváló képességű, tudományos területen is aktív, Londonban megbecsült aneszteziológust veszített el az ország. Fekete-Győr András szeretné visszakapni a húgát, ahogy mások a kivándorolt gyereküket, unokájukat, barátjukat, szerelmüket. Hisz benne, hogy van megoldás, szerinte nagyon sokan térnének haza, ha leváltják az Orbán-rendszert.

Fekete-Győr András és párttársa, Szarvas Koppány Bendegúz 2018 decemberében a Parlamentnél füstgyertyát dobott a rendőrök felé a túlóratörvény miatt szervezett tüntetésen. A Fővárosi Ítélőtábla tavaly ősszel a Momentum korábbi elnökét – súlyosbítva a korábbi döntést – két év felfüggesztett börtönre ítélte, amit pártja úgy értékelt, hogy ő az első politikai elítélt a rendszerváltás óta.

