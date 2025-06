Trump Hirosimához és Nagaszakihoz hasonlította az Iránra mért amerikai csapást

Hágában állt az újságírók elé Donald Trump amerikai elnök, ahol a hétvégén Iránra mért csapást Hirosimához és Nagaszakihoz hasonlította – mondván, akkor és most is sikerült lezárni egy háborút az akciók után.

„Nem akarom Hirosima vagy Nagaszaki példáját hozni, de lényegében ugyanúgy lezárták a háborút” – mondta Trump, aki ezúttal is az amerikai csapás jelentőségét igyekezett aláhúzni, miután felröppentek olyan hírek, hogy mégsem sikerült a földdel egyenlővé tenni az iráni atomprogramot. Trump továbbra is kitart amellett, hogy a csapásaik nem hónapokkal, hanem évtizedekkel vetik vissza Iránt.

„Nem hiszem, hogy valaha is újra megpróbálják. Most mentek át a poklon, szerintem elegük van. Az utolsó dolog, amit most tenni akarnak, az az urándúsítás” – vélekedett az amerikai elnök.