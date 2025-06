Donald Trump szerint elsősorban az Irán körül kialakult helyzetről, és kisebb részt Ukrajnáról szólt Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton folytatott telefonbeszélgetése – idézi az MTI az amerikai elnök közösségi médiaoldalán közzétett információt.

Az elnök bejegyzése szerint az eszmecsere mintegy egy órán keresztül tartott, és a felek egyetértettek abban, hogy az Izrael és Irán között kialakult katonai konfliktust meg kell szüntetni.

Donald Trump beszámolója szerint emellett arra is sürgette Vlagyimir Putyint, hogy a „saját háborúját” is be kell fejeznie, amivel az ukrajnai katonai konfliktusra utalt. Az amerikai elnök közölte, hogy kifejezetten az ukrajnai háborúról szóló egyeztetése Vlagyimir Putyinnal a „jövő hétre marad”. Donald Trump hozzátette, hogy a telefonhívást az orosz elnök kezdeményezte, és azon köszöntötte születésnapja alkalmából is.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szombaton egy interjúban közölte, hogy az éleződő feszültség miatt az Egyesült Államok bizonyos katonai eszközeit Ukrajnából átcsoportosította a Közel-Keletre, amit a régiós amerikai érdekeltségek hatékony védelmének szükségességével indokolt. A Pentagon irányítója a Fox News hírtelevízió élő adásában nyilatkozva beszámolt arról, hogy az átcsoportosított eszközök között szerepelnek dróntámadás elhárítására szolgáló rendszerek. Hozzátette, hogy az iráni és izraeli helyzetet

a Pentagon minden szintjén folyamatosan követik,

egyúttal a térségben állomásozó amerikai haderő elhelyezkedését „erőteljesnek” nevezte, és világossá tette, hogy megvédik a térségben tartózkodó amerikai embereket és érdekeltségeket. (MTI)