Szakértő a kárpátaljai kémbotrányról: Inkább tűnik orosz akciónak

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) péntek reggeli bejelentése óta az ukrán és a magyar sajtó is attól hangos, hogy a magyar titkosszolgálathoz köthető ügynökhálózatot buktattak le az ukrán hatóságok, két személyt pedig őrizetbe is vettek. Az SZBU közlése szerint a magyar kémek dolga a többi között az volt, hogy tanulmányozzák a kárpátaljai lakosság viselkedését, és következtessenek arra, hogyan reagálnának, ha egy békefenntartó kontingens, adott esetben magyar katonai csapatok érkeznének a területre.

A dolognak külön árnyalatot ad a nyilvánosságban, hogy alig 24 óra telt el azóta, hogy a Tisza Párt jóvoltából nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf (még 2023-ban) arról beszélt, hogy Magyarország szakít a béketevékenységgel, és átáll a háborúhoz vezető út nulladik fázisára.

Nagyon bizonytalan vagyok azt illetően, hogy emögött a magyar katonai titkosszolgálat állna, sokkal inkább tűnik orosz akciónak

– mondta az üggyel kapcsolatban a 24.hu-nak Bartha Dániel, a budapesti székhelyű Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (CEID) igazgatója, kül- és biztonságpolitikai szakértő.

Bartha mindenekelőtt azt hangsúlyozza, hogy nagyon kevés információnk van a történtekkel kapcsolatban, talán még az ukránok sem tudják, pontosan ki áll az akció mögött. Az viszont nem elképzelhetetlen, hogy annak ellenére hozzanak nyilvánosságra egy ilyen horderejű ügyet, hogy nincsenek birtokában minden bizonyítéknak. „Ők azt látták, hogy magyar állampolgárokat tartóztattak le” – szögezte le.

Bartha emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években Lengyelországban és a balti államokban is bőséggel akadt rá példa, hogy az orosz titkosszolgálat helyieket szervezett be különböző akciókra, Kárpátalján is volt már példa hasonló provokációra, az orosz szolgálatoknak pedig „nem rettentően bonyolult magyar állampolgárokat beszervezni”. Bartha szerint a megismert információk nem sejtetnek túlzottan szofisztikált akciót, miközben az ügy nagyon direkten próbál rámutatni Magyarország felelősségére.

Ha az a kérdés, hogy kinek állhatott érdekében ennek a helyzetnek a kialakítása, akkor simán lehet, hogy az oroszok vannak a háttérben. A céljuk pedig az, hogy tovább fokozzák a feszültséget Magyarország és Ukrajna között

– érvelt a szakértő, aki szerint ezzel együtt azt sem lehet teljes bizonyossággal kizárni, hogy az ukránok állnak a dolog mögött.