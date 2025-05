Szakítunk az eddigi béketevékenységeinkkel – Magyar Péter nyilvánosságra hozta a bizonyítékot a „kormány békehazugságáról”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtökön közzétette a már korábban beharangozott „bizonyítékot”, amelyről azt állították, megmagyarázza Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy hirtelen eltávolítását a honvédvezérkar éléről, és érthetővé teszi az Orbán-kormány minden korábbit meghaladó hadiipari beruházásait és a nemzetközi lépéseit is.

A Facebookon közzétett hangfelvételen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszél, és többek között bejelenti:

Az ötödik Orbán-kormány eldöntötte, hogy egy valóban ütőképes, harcképes haderőt építünk fel, szakítunk az eddigi béketevékenységeinkkel.

A miniszter a rövid felvételen azt is mondja, hogy „egy folyamat eredményeképpen szakítunk a békementalitással” is. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ez a szakítás állt a „nyilvánosságban fiatalításként ismert” folyamat mögött is, mert egyszerűen „ez volt a legegyszerűbb módja” az irányváltoztatásnak.

Szakítunk a békementalitással, hogy átálljunk a háború felé vezető út nulladik fázisára

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy ennek a végrehajtására Böröndi Gábor altábornagyot kérte fel. Böröndit 2023 tavaszán nevezték ki Ruszin-Szendi Romulusz utódjaként a Honvéd Vezérkar főnökének. A hangfelvétel a Tisza Párt szerint 2023 áprilisában készült. Böröndi a Magyar Honvédség mentális megújítását és egy ütőképes, elkötelezett, a NATO kötelékében is működőképes haderő létrehozását nevezte fő feladatának az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságában 2023. május 2-n tartott meghallgatásán.

Orbán Viktor honvédelmi minisztere ezen a felvételen bevallja, sőt büszkén hirdeti, hogy amiről évek óta papolnak, az csak egy ócska hazugság, írta a Tisza Párt elnöke.

„Tavaly a pedofil kegyelmi botrány egyértelművé tette, hogy Orbánék csak szavakban védik a gyerekeket és a családokat, és pont ők támogatják a pedofil rémeket. Most pedig az derült ki, hogy miközben az Orbán-kormány évek óta a magyar emberek megvédéséről beszél, aközben éppen ők azok, akik pénzért és a hatalomért a saját honfitársaik biztonságát is képesek feláldozni. Ez nem politikai hiba. Ez bűn. Egy olyan bűn, amire nincs és nem is lesz bocsánat” – mellékelték a hangfelvétel mellé.

A 24.hu levélben kereste a Honvédelmi Minisztériumot a hangfelvétellel kapcsolatban, hogy megtudjuk, mit értett a miniszter a háború felé vezető út nulladik fázisán. Amint választ kapunk, frissítjük a cikket.