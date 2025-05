Az Egyesült Államok nem közvetít többé Oroszország és Ukrajna között

Nem fogjuk körbe repkedni a világot, hogy közvetítsünk a felek között

– Tammy Bruce, az Egyesült Államok külügyminisztériumának szóvivője mondta ezt május 1-én újságírói kérdésre, amivel arra utalt, hogy Amerika hátrébb lép egyet és csökkenti a szerepét az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamatok levezénylésében.

A szóvivő kijelentette, hogy Washington „nem lesz közvetítő”, egyben beszélt arról, hogy Donald Trump elnök csalódott, amiért Kijev és Moszkva sem tesz olyan lépéseket, amelyek közelebb vinnének a megoldáshoz. Bruce szerint eljött az idő végre, hogy a felek nyíltan beszéljenek arról, hogy milyen elképzeléseik vannak, és miként zárnák le a konfliktust.

A szóvivő ezzel együtt leszögezte azt is, hogy az Egyesült Államok nem old fel egyetlen jelenleg is érvényben lévő szankciót Oroszországgal szemben.

Bruce végül Marco Rubio külügyminiszter álláspontját is megvilágította: a tárcavezető elhatározta magát, hogy az Egyesült Államok változtat a szerepén és a hozzáállásán, és bár ígérete szerint a jövőben is mindent megtesznek majd a békéért, közvetíteni nem fognak Moszkva és Kijev között.

Amint arról beszámoltunk, J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is nyíltan beszélt arról egy interjúban, hogy konfliktus szerinte nem fog egyhamar véget érni.