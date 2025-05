Trump alelnöke: Nem fog egyhamar véget érni az orosz-ukrán háború

A Fox Newsnak adott interjút az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance, ahol egyebek mellett az ukrajnai háborúról és az azzal kapcsolatos békefolyamatokról is beszélt. Minderre azután került már sor, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok aláírta az ukrán nyersanyagokról szóló megállapodást, aminek köszönhetően egy újfajta együttműködés indul a két ország között.

Az orosz-ukrán háború lezárást viszont ez még nem fogja abszolválni. Vance szerint az amerikai vezetés most egy köztes megoldás létrehozásán dolgozik, ami mindkét fél számára kielégítő lehet. Ez azonban nem egyszerű, ezt ő maga is elismerte, leginkább azért, mert Kijevnek és Moszkvának is lépéseket kellene tennie.

Nem tart a dolog sehova… Ez nem fog egyhamar véget érni

– ismerte el a CNBC szemléje szerint.

A Kreml közben szerdán újabb közleményt adott ki, melyben jelezték, hogy Moszkva továbbra is nyitott a megegyezésre Ukrajnával.