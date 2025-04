Propagandavideót tett közzé a Hamász egy magyar állampolgárságú túszról

– ezt a rövid szöveget mellékelték ahhoz a videóhoz, amit a palesztin terrorszervezet tett közzé frissen Omri Miranról.

Amint a Hetek emlékeztet, Mirant 2023 október 7-én rabolták el dzsihadista fegyveresek az otthonából, miközben a feleségét és két kislányát akarta védeni. A férfiről korábban már tettek közzé videót, most pedig újra kamera elé ültették.

Biztos információk hiányában csak feltételezéseink vannak, de a videót nézve leginkább úgy tűnik, hogy a propagandát akarták csak elismételtetni valakivel a Hamász emberei. Az anyag tanúsága szerint Miran jó körülmények között raboskodik, még egy kis süteményt is kapott a születésnapjára.

A két és fél perces videó nagy részében Miran arra szólítja fel az embereket, már kiszabadult sorstársait, hogy demonstráljanak az izraeli túszok szabadon engedéséért. Felhívást tesz, hogy szervezzenek nagy tüntetést Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök rezidenciája elé, valamint azt is kijelenti, hogy Netanjahu hívei már lemondtak róluk, néhányuknak az is mindegy lenne, ha meghalnának.

A gondosan megvágott videó egy pontján a férfi azt is mondja, „Ne higgyetek Netanjahunak”, illetve Donald Trumpot említi, aki az egyetlen nagyhatalmú vezető a világon, aki nyomást gyakorolhat az izrraeli kormányfőre.

A videó végén Netanjahuval az élen izraeli politikai vezetőket sorol fel, nekik szegezve a vádat, hogy október 7-e miattuk történt.

⚡️BREAKING

“Shalom, I am Omri Miran, and this is my second birthday in Hamas captivity.”

-Al-Qassam Brigades pic.twitter.com/PlcYpdPkq9

— Warfare Analysis (@warfareanalysis) April 23, 2025