Oroszországba utazik Hszi Csin-ping

Hszi Csin-ping március 20. és 22. között látogat Moszkvába – jelentette be a kínai külügyminisztérium pénteken. A tárca közleménye szerint az Új Selyemút kezdeményezés néven is ismert együttműködési programról és az Eurázsiai Gazdasági Unión belüli együttműködésről is tárgyalnak majd.

Vlagyimir Putyin orosz elnök decemberben hívta meg állami látogatásra a Kínai Népköztársaság elnökét.

Hszi látogatásáról korábban a Kreml is hírt adott.

Februárban hivatalos állami látogatáson járt Moszkvában Vang Ji kínai államtanácsos, a Kínai Kommunista Párt központi külügyi bizottságának igazgatója, és kijelentette, hogy a kínai-orosz kapcsolatok „sziklaszilárdak”, és „kiállják a változékony nemzetközi helyzet minden próbáját”.

