Az átlagosnál kissé hűvösebb jövő hétre kell készülnünk: szerdán újabb hidegfront érkezik erős széllel, ekkor délnyugaton előfordulhat eső és visszatérnek a hajnali fagyok is. A május 1-jei hosszú hétvégén azonban már jellemzően gyengén felhős, napos, száraz idő várható 20 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel, eleinte élénk széllel – írja az MTI a HungaroMet Zrt. előrejelzése alapján.

Így indul a hét

Hétfőn délelőtt vékonyodik a fátyolfelhőzet, egyre többfelé napos, száraz idő várható. Nyugat, északnyugat felől azonban estefelé ismét egyre több fátyolfelhő érkezik. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.

Kedden fátyolfelhőzet szűri a napsütést, mely főleg délnyugaton vastagodhat meg, ahol záporok is előfordulhatnak. Estétől északira fordul és több helyen megélénkül a szél. Hajnalban általában 3 és 8 fok közötti, délután pedig 16 és 22 fok közötti hőmérséklet várható.

Szerdán délnyugaton és az ország közepén felhős, máshol napos idő lesz. Délnyugaton előfordulhat eső. Az északias szelet nagy területen erős, északkeleten átmenetileg viharos széllökések kísérik. A minimum általában 4 és 10 fok között alakul, de az északi határ közelében fagyhat is. A maximum 12 és 18 fok között alakul.

Csütörtökön napos csapadékmentes időre számíthatunk, kevés gomoly- és fátyolfelhővel. Az északias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 2 és plusz 4 fok között, délután 11 és 15 fok között alakulhat.

Száraz, enyhén felhős hosszú hétvége

Pénteken, május 1-jén gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. Az északias szelet élénk lökések kísérik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.

A hét végére marad az enyhén felhős, száraz idő. A hőmérséklet tovább nő, vasárnapra már a 23 fokot is elérhető a maximuma.