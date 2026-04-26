Az izraeli elnök vádalkut szorgalmaz Netanjahu korrupciós ügyében

Marc Israel SELLEM / POOL / AFP
Benjámin Netanjahu
2026. 04. 26. 15:52
Lassan egy évtizede húzodik az eljárás, az elnöknek azonban van egy feltétele, hogy egyáltalán hajlandó legyen megfontolni a miniszterelnök kegyelmi kérvényét.

Jichák Hercog izraeli elnök csak azt követően fogja megfontolni Benjámin Netanjahu kormányfő kegyelmi kérvényét korrupciós ügyében, hogy a vádalkuval kapcsolatos minden lehetőség kimerült – jelentette ki vasárnap maga az izraeli államfő az MTI tudósítása szerint.

Netanjahu tagadja az ellene felhozott, egyebek között hivatalos személy által elkövetett csalással, visszaéléssel és vesztegetéssel kapcsolatos vádakat. Hercog úgy fogalmazott, hogy a vádalku lenne a legjobb módja a közel egy évtizede húzódó ügy lezárásának.

Az elnök ezért úgy véli, hogy mielőtt a kegyelmi kérvénnyel foglalkozna, a felek között ki kell meríteni a tárgyalótermen kívüli megállapodás minden lehetőségét

– olvasható az államfő közleményében. Netanjahu tavaly novemberben nyújtotta be kegyelmi kérelmét az államfőnek. A mindenkori izraeli államfőnek jogában áll kegyelemben részesítenie elítélteket, de arra még nem volt példa, hogy folyamatban lévő ügyben kapott volna valaki kegyelmet.

Az izraeli elnöki hivatal azt követően adott ki közleményt, hogy a The New York Times arról számolt be, hogy az elnök egyelőre nem hoz döntést a kegyelmi kérvényről, és közvetítést akar kezdeményezni, hogy az ügyben vádalku születhessen.

Kapcsolódó
Netanjahu elnöki kegyelmet kért, szerinte nemzeti érdek, hogy meg is kapja
A izraeli miniszterelnök nem ismeri el a bűnösségét, nem vonulna vissza a közéletőtől sem.

