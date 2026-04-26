Megkéseltek egy férfit Hajdúszoboszlón

Szúrt sebekkel fekvő férfihoz riasztották a mentőket és a rendőrséget vasárnap Hajdúszoboszlón – írta a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál.

A 40 év körüli férfire egy dohánybolt előtt találtak rá a Luther utcában.

A mentők egy férfit láttak el könnyebb szúrt, illetve vágott sérülések miatt, akit sebellátás után, stabil állapotban, azonnal baleseti osztályra szállítottak

– közölte Ménes Dávid mentőtiszt.

Az eset részleteivel kapcsolatban kerestük a rendőrséget is, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.