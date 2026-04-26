Kósa Lajos sem veszi fel mandátumát, és nem indul semmilyen fideszes tisztségért

A Fidesz alelnökeként, érezve a választási kudarc miatti általános felelősséget, a mandátumomat, amit a Fidesz országos listájáról szereztem, nem veszem át, és nem indulok a Fidesz tisztújító kongresszusán semmilyen jelöltként

– írta vasárnap délután a Facebookon Kósa Lajos, aki posztjában megköszönte a pártot támogató emberek bizalmát, hozzátéve, hogy ezúttal nem voltak elegen a folytatáshoz.

Csodálatos volt a szavazóimért, a debreceniekért dolgozni, ezt a munkát soha nem adom fel. 1994, 2002 és 2006 után ez a negyedik országgyűlési választási vereség, amit a Fidesszel megélek, mindegyikből felálltunk, ez a demokrácia. Néha győzünk, néha tapasztalatot szerzünk. Hajrá, Magyarország! Hajrá, Debrecen!

– írta a politikus.

Orbán nyomdokain

Orbán Viktor szombaton jelentette be, hogy visszaadja a mandátumát.

Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség

– mondta a leköszönő miniszterelnök, akinek szavaira Magyar Péter is reagált az alábbi sorokkal:

A »bátor« utcai harcos egy dologra továbbra sem képes: felelősséget vállalni. Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference. Maffiafőnökkel nincs demokratikus ellenzék.

Orbán döntésének lehetséges okairól és következményeiről Mikecz Dániel politológust kérdeztük: