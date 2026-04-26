Dopeman: Az, hogy másnak börtönt kívánj, ez a legalja

Pityinger László, vagyis Dopeman volt a Hotel Lentulai című mandineres műsor vendége, amelyben csaknem két órán keresztül értekeztek Lentulai Krisztiánnal a Fidesz számára hatalmas vereséget hozó választás tanulságairól.

A rapperből fideszes influenszerré váló Dopeman megosztotta gondolatait többek között arról, hogy a harminc és negyven közötti generáció teljesen elvesztette az Orbán Viktorra még olyannyira jellemző „magyar macsóságot”.

Jóléti társadalomba kerültek, mindenük megvan, van idejük gondolkodni, telefont nyomkodni – tisztelet a szegény kivételnek –, és ők olyanok akarnak lenni, mint egy átlagos nyugati ember

– elemezte a helyzetet Dopeman, aki szerint Magyar Péterrel azért tudnak a fiatalok azonosulni, mert egy „ilyen hipszter gyerek, a belőtt hajával, a vonásait illetően elég fiatalos, annak ellenére, hogy meggyűrte az első másfél-két év”.

Letojja a korrupciót

Lentulai arról is érdeklődött vendégénél, egyetért-e Puzsér Róberttel abban, hogy az emberek nem a saját jólétük miatt mentek el ilyen nagy tömegben szavazni, hanem, hogy az út a börtönbe program megvalósuljon.

Egyetértek, csak nem ilyen kéjes arccal mondom. Számomra ez a legszomorúbb dolog, ami történhet. Borzasztó szomorú és elkeserítő, hogy az ember ilyen hosszú történelem alatt nem okul semmiből, és nem úgy hajtja végre a megfelelő változásokat, hogy valahova haladjon vele. Hanem mindig ez a vége, hogy ül egy ember, aki 16 évig szomorkodott, és most annak örül, hogy valaki börtönbe fog menni

– sajnálkozott a rapper, aki szerint a Fidesz bukásával visszatérhet az alvilág és az éjszakai élet is Magyarországon.

Az, hogy másnak börtönt kívánj, ez a legalja. Hogy neked ez az örömöd, ez a vigaszod. Ettől lesz szebb az élet, hogy börtönbe kerül valaki. Hogy valaki ezzel a branddel tudott megnyerni egy választást, az elmond mindent egy társadalom hangulatáról, és arról, hogy hol tart

Sok egyéb mellett beszélt arról is, hogy ő „totálisan letojja a korrupciót”, hiszen úgysem létezik makulátlan ember. Ezért csak az érdekli, hogy ez emberek általános életkörülményei milyenek egy országban, illetve, hogy ő hogy érzi magát.

Visszaadná a sosemvolt díszpolgárságot

Dopeman a választás után jelentette be, hogy visszaadja józsefvárosi díszpolgárságát, mivel „a szeretett drága nyolcadik kerületemből Csipkejózsefvárost csináltak a választópolgárok”. Erre a kerület polgármestere, Pikó András reagált, hogy ez nehezen történhetne meg, ugyanis a rappernek nincs is díszpolgársága.

Emellett a héten egy másik kontextusban is előkerült Pityinger neve: Molnár Áron írt arról, hogy 17 milliárd forint landolt kiválasztottaknál, a választás előtt milliókat kapott előadók között pedig szerinte ott szerepel Dopeman is.