Izraeli kormányellenes tüntetésen koboztak el egy magyar zászlót

Ivan Couturier / Hans Lucas via AFP
Palesztin zászló.
Jankovics Márton
2026. 04. 26. 16:55
A rendőrség szerint túlzottan hasonlított a palesztin zászlóra.

Egy izraeli rendőrtiszt a múlt héten elkobzott egy magyar zászlót egy kormányellenes tüntetőtől Észak-Izraelben, arra hivatkozva, hogy a palesztin zászlóhoz való hasonlósága miatt „provokáló hatású” lehet – írta meg szombaton a Haaretz.

A demonstráló elmondása szerint ugyan tisztázta, hogy a zászló nem palesztin volt, de a rendőr azt felelte neki: „Lehet, hogy te ezt érted, de mások nem fogják.” A férfitől elvették a zászlót, és csak a tüntetés végeztével kapta vissza. A 444 is felhívta a figyelmet, hogy a palesztin zászló egyébként nincs betlitva Izraelben, de tüntetéseken többnyire nem engedélyezik a használatát.

