Aleksandra Sofronijevics építésügyi, közlekedési és infrastrukturális tárcavezető szerint Szerbia készen áll megindítani az utasforgalmat a Belgrád-Budapest vasútvonalon, amelynek megnyitása innentől kizárólag a magyar félen múlik – írta meg a Szabad Magyar Szó.

A biztonsági rendszer még nem áll készen a magyar oldalon

A teherforgalom Sofronijevics elmondása alapján február 24-e óta zajlik a vonalon.

A gond technikai jellegű. Ez azt jelenti, hogy a magyar fél, mindenekelőtt a MÁV ellenőrzi az úgynevezett Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszert (ETCS), ugyanis megjelent egy hiba, amely befolyással bír a 160 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedő szerelvények esetében

– nyilatkozta a köztelevízióban a miniszter.

A tárcavezető szerint a szerb SOKO vonatok már jártak Magyarországon, megkapták a típusengedélyt, és ha minden biztonsági rendszer üzemképes lesz és a biztonságos közlekedés lebonyolításhoz szükséges dokumentumok is rendelkezésre állnak majd, akkor a SOKO az egyedi engedélyeket is megkapja majd.

Ez áll a késés hátterében

2025 decemberében még Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő írt arról, egy hozzá eljuttatott MÁV-os képzési anyag nyomán: a biztosítóberendezések hibája miatt jó időben csak 100 km/h, ködben pedig mindössze 40 km/h lesz a vonatok számára a megengedett maximális sebesség. A vasúttársaság akkor cáfolta az értesülést, mondván, a vonal központi forgalomirányítással és megfelelő biztosítóberendezéssel fog üzemelni.

Idén márciusban kiderült: a késlekedés oka tényleg a biztosító- és vonatbefolyásoló rendszerekkel függ össze, ugyanis az ezeket beszállító kínai fél nem ismerte az ezekkel kapcsolatos európai követelményeket. Az ügyre rálátó G7 portál forrásai szerint a kínaiak túl későn álltak neki a szükséges fejlesztéseknek, nem mérték fel az összetett szabályozás elvárásait, így kifutottak az időből.

A személyforgalom indulása nem konkrét dátumhoz, hanem az ETCS-rendszer megalkuvások nélküli működéséhez kötődik. Ez várhatóan a tavasszal megtörténik, legkorábban akár a húsvéti ünnepek előtt – közölte akkor az Építési és Közlekedési Minisztérium.