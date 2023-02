Lelőtték a kínai kémléggömböt

Az amerikai hadsereg lelőtte a kínai kémléggömböt Dél-Karolina partjainál, az Atlanti-óceán felett – írja a CNN.

A környéken légtérzárat és részleges hajózási tilalmat rendeltek el a művelet előtt. A léggömb hatástalanításának módja még mindig nem tisztázott, de az amerikai hatóságok már keresik a jármű roncsait az óceánban.

Moment the #ChineseSpyBalloon was shot down. #Balloon pic.twitter.com/H9skbByLUs

— Michael Steinberg (@MichaelWX18) February 4, 2023