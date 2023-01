Égő férfit találtak egy kansas-i szupermarket mosdójában

A kansas-i Topeka városban lévő Walmart áruház kigyulladt mosdójához riasztották a tűzoltókat január 28-án, ahol egy égő férfit találtak.

A lánglovagokat délelőtt negyed kilenckor hívták a helyszínre, ahol eloltották a tüzet, és a helyszínen megkezdték a mosdóban talált férfi ellátását – súlyos sérülésekkel szállították kórházba, állapota ismeretlen – írja a kctv5 a hatóság beszámolója alapján.

A férfi nevét nem árulták el a hatóságok. Több sebesültet nem találtak, a tűz keletkezését okozó körülményeket még vizsgálják.

The Topeka Fire Department responded to a fire in a bathroom in the Topeka Walmart Neighborhood Market Saturday night. https://t.co/PnUd3Sz0UW