A brit védelmi minisztérium szombati jelentése szerint patthelyzet alakult ki a háborúban. Amit kiemelnek viszont, hogy Zaporizzsja régióban mindkét fél „jelentős erőket” mozgósított, de egyelőre nagyobb támadást egyik fél sem indított.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 January 2023

