1961 óta először csökkent Kína népessége

60 év után először fordult elő, hogy csökkent Kína népessége, miután ezer nőre mindössze 6.77 élve születés jutott tavaly, írja a BBC.

2022-ben az ország lakossága 1.4118 milliárd volt, ami 850 ezerrel kevesebb, mint 2021-ben.

Szintén évtizedes negatív rekordot döntött a halálozások száma is, ami 1976 óta a legmagasabb. 1000 emberre 7.37 haláleset jutott 2022-ben.

Kínában évekkel ezelőtt kapcsolt a kormány, hogy baj lehet a népességcsökkenésből, ezért több családbarát intézkedést is bevezettek, többek közt felhagytak az egy gyermek irányelvvel is, azaz a pároknak két gyermeke is születhet már szankciók nélkül.

A népesség elöregedése más ázsiai országokban, így Japánban és Dél-Koreában is a gazdaság lelassulásához vezetett, amit a kínai rezsim megpróbál minden áron elkerülni, de egyelőre a családpolitikájuk nem tükröződik vissza a számokban.

India várhatóan még idén elhagyja népességszámban Kínát. A várható következményekről alábbi cikkünkben írtunk bővebben korábban: