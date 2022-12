Súlyos vádakkal zárult a Trump elleni képviselőházi vizsgálat, de a folytatás még kérdéses

Másfél éves munka ért véget december 19-én hétfőn, amikor az amerikai képviselőház 2021. január 6-i eseményeket vizsgáló bizottsága megtartotta utolsó nyilvános ülését. A demokrata és republikánus képviselőket egyaránt magába foglaló testület meglehetősen „ütős” finálét hozott össze, ugyanis bűnvádi eljárást javasolt az Igazságügyi Minisztérium számára Donald Trump ellen.

A bizottság szerint a volt amerikai elnök esetében a következő vádak állnak meg:

hivatalos eljárás akadályozása az Egyesült Államok megtévesztése hamis tanúzás felkeléshez való segítségnyújtás

A testület összefoglalójában ugyanakkor azt is írta, hogy hivatalos személy munkájának akadályozására irányuló összeesküvésre és lázításra is találtak bizonyítékokat, így egy bűnügyi vizsgálat esetén akár ezek is szerepelhetnek a vádpontok között – írja a New York Times.

Mit állít a bizottsági jelentés?

A képviselők 17 pontban foglalták össze a megállapításaikat, mi most ezekből a legfontosabbakat emeljük ki. Ezek szerint bizonyítást nyert az, hogy a 2020-as elnökválasztás éjszakájától kezdve a Capitoleum ostromáig, illetve azt követően is Trump szándékosan terjesztett hamis állításokat a választással kapcsolatos csalásokról, egyrészt azért, hogy ezzel elősegítse a választások megdöntésére irányuló törekvéseit, másrészt azért, hogy adományokat gyűjtsön az állítólagos csalásokkal kapcsolatos jogi eljárások finanszírozására. Ezek a hazugságok aztán január 6-án erőszakra ingerelték Trump támogatóit – állítja a jelentés. Ráadásul kiderült az is, hogy az így adományozott pénzek nem ügyvédeknek mentek, hanem a Trump újraválasztását segítő alapba, de ezt eltitkolták.

Trump még akkor sem volt hajlandó elfogadni a választás eredményét, amikor ő és a támogatói perek tucatjait vesztették el, és már a saját vezető tanácsadói is cáfolták a volt elnök csalásra vonatkozó állításait.

Trump ahelyett, hogy tiszteletben tartotta volna azt az alkotmányos kötelezettségét, hogy „gondoskodjon a törvények hű végrehajtásáról”, meg akarta semmisíttetni az eredményt – annak ellenére, hogy tudta, ez törvénytelen. Ráadásul, írja a jelentés, Trump korrupt módon nyomást gyakorolt alelnökére, Mike Pence-re, alkotmánysértésre biztatva, hogy a kongresszus január 6-i ülésén tagadja meg a választói szavazatok megszámlálását, Pence-t.

Trump azonban nem állt meg itt. Szerette volna korrumpálni az igazságügyi tárcát is azzal, hogy megpróbált tisztviselőket rávenni arra, hogy szándékosan hamis nyilatkozatokat tegyenek. Miután ez nem sikerült, az elnök felajánlotta az igazságügyi miniszteri posztot Jeff Clarknak, tudván, hogy ő hamis információkat szándékozik terjeszteni a választásokkal kapcsolatban – tette hozzá a bizottság.

Mindenféle bizonyíték nélkül Trump arra próbálta rávenni a különféle szövetségi államok választási tisztviselőit, hogy ne hitelesítsék a szavazás eredményét, illetve olyanokat akart beültetni az elektorok közé, akik neki kedvezően változtatták volna meg az eredményt.

Ezzel párhuzamosan azt állítva, hogy valakik elcsalták a választást, arra biztatott több tízezer embert, hogy csatlakozzanak hozzá Washingtonban. Amikor aztán január 6-án elfajultak a dolgok, és a feltüzelt tömeg a Capitoliumot támadta, Trump ahelyett, hogy lenyugtatta volna őket, Pence ellen uszított. Az elnöknek megvolt a hatásköre arra, hogy bevesse a Nemzeti Gárdát – és ez lett volna a felelőssége is –, mégsem kérte a segítségüket, helyette végül a védelmi minisztérium intézkedett.

Mi lesz a következő lépés?

A bizottsági jelentés és az abban részletezett vádak nem kötelező érvényűek, és nem indul rögtön vádeljárás miattuk, annak ellenére sem, hogy ha valaki a bizottság előtt tanúskodva hazudik, akkor az önmagában szövetségi bűncselekménynek számít. A testület mindössze annyit tehet és tett, hogy az ügyészség szerepét is betöltő Igazságügyi Minisztériumnak javasolja a büntetőeljárás megindítását.

Ez az első alkalom, hogy egy volt amerikai elnök ügyében ilyen történik.

Ez a vádeljárás megindítására tett javaslat szimbolikus jelentéssel bír, de ha akarja, akkor a tárca figyelmen kívül hagyhatja. Ahogy azonban arról már korábban írtunk, Merrick Garland miniszter nemrégiben kinevezte Jack Smith különleges ügyészt egyrészt a január 6-i események és Trump kapcsolatának, másrészt a volt elnök floridai birtokán talált fehér házi iratok kivizsgálására, így a tárca láthatóan komolyan veszi a témát.

Smith nemcsak a bizottságtól, hanem a minisztériumtól is függetlenül nyomoz, a munkáját azonban segíthetik a képviselők által feltárt bizonyítékok Trump felelősségére vonatkozóan. Bennie Thompson demokrata párti képviselő, a bizottság elnöke szerint a jelentés nagy segítséget nyújt majd az igazságszolgáltatás számára és biztos benne, hogy a tárca végül vádat fog emelni a volt elnök ellen.

Trump a közösségi portálján „kirakatpernek” nevezte az eljárást és azt állította, hogy a bizottság tagjai nem értik, hogy

amikor engem üldöznek, a szabadságszerető emberek körém gyűlnek. Ez megerősít engem. Ami nem öl meg, az erősebbé tesz.