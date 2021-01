Szélsőséges fegyveres csoportok tagjai is részt vettek a Capitolium ostromában

Az amerikai szövetségi hatóságok letartóztatták néhány szélsőséges fegyveres csoport több tagját, a kongresszus washingtoni épületének január 6-ai ostromában való részvétel miatt – jelentette a helyi sajtó. Az FBI és a washingtoni ügyészség vizsgálja, hogy mennyire volt összehangolt és előre megtervezett a támadás, és azt is, hogy lázadás vádjával is eljárást tudnak-e indítani egyes milíciák ellen az ostromban játszott szerepük miatt.

A Capitolium ostroma óta eltelt majdnem két hétben több mint száz ember ellen emelt vádat a szövetségi főügyészség, főleg olyan emberek ellen, akik közösségi oldalaikon büszkélkedtek azzal, hogy ők is a kongresszus épületét lerohanó tömegben voltak, és nem voltak tagjai egy szélsőséges csoportnak sem. A hétvégén azonban ez megváltozott, miután fegyveres milíciák tagjai ellen is vádat emeltek, akik látszólag jól szervezetten vonultak be az épületbe.

NEW FOOTAGE: a long, disciplined line of men in body armor moves as a unit up the #CapitolBuilding steps.

We need to identify this group.

Grateful to @lehudgins for the find.

Source: https://t.co/1CQlT5Sqa7 pic.twitter.com/Omdva2SiUS

— John Scott-Railton (@jsrailton) January 10, 2021