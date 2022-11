Háborús bűnösökkel foglalkozó ügyész vizsgálja majd Trump ügyeit

Ha egy olyan idealista és briliáns gondolkodóra van szükség, aki egyúttal bátor jogász is, akkor ő jó választás

– így jellemezte Jack Smith frissen kinevezett amerikai különleges ügyészt Alan Tieger, aki a hágai Nemzetközi Bíróságon a koszovói háborús bűnöket vizsgáló ügyészcsapatban Smith kollégája volt.

A több évtizedes ügyészi tapasztalattal bíró Smith most az emberiesség elleni bűncselekmények helyett azt vizsgálhatja majd, hogy Donald Trump milyen szerepet játszott a 2021. januári, Capitolium elleni ostromban, illetve hogy milyen körülmények között kerültek fehér házi, részben titkos iratok a volt elnök Mar-a-Lago nevű birtokára.

150 éves hagyomány

A különleges ügyész intézménye mintegy 150 évre nyúlik vissza az amerikai közéletben, amikor Ulysses S. Grant elnök kijelölt egyet a korrupció felderítésére, majd ki is rúgta – idézi fel a Washington Post. Ugyanez történt a Watergate-botrány idején is, amikor Richard Nixon arra utasította az igazságügyi minisztert, hogy távolítsa el a lehallgatási ügyben eljáró ügyészt.

1999-ben az Igazságügyi Minisztérium végül kidolgozott egy részletes szabályozást arra vonatkozóan, hogy milyen körülmények között érdemes kinevezni egy különleges ügyészt. Neal Katyal korábbi államügyész-helyettes, aki részt vett a szabályozás kidolgozásában, a PBS-nek elmondta: az alapvető probléma, amely miatt annak idején aggódtak, az volt, hogy az igazságügyi miniszter – aki főügyészi feladatokat is ellát – nem biztos, hogy hajlandó vizsgálatot folytatni például az elnök vagy a kinevezéséért felelős személyek ellen. Egy, a tárcán kívülről felkért, független szakember bevonásával azonban ez kiküszöbölhető.

A különleges ügyész maga állíthatja össze csapatát, munkáját pedig az igazságügyi miniszter felügyeli, de nincsenek napi kapcsolatban. Ha az adott ügy bíróság elé kerül, akkor az ügyész és kollégái részt vehetnek a perben is, ha pedig lezárul a nyomozás, akkor jelentést kell készíteniük az igazságügyi miniszter számára. Ha akarja, a tárcavezető nyilvánosságra hozhatja a vizsgálat eredményét, de ez nem előírás.

A különleges ügyészt csak az igazságügyi miniszter mentheti fel, és ő is csak jó indokkal.

Az elmúlt bő öt évben három különleges ügyészt nevezett ki az éppen aktuális tárcavezető, közülük a leghíresebb Robert Mueller, az FBI egykori igazgatója volt, aki azt vizsgálta, volt-e együttműködés Trump elnöki kampánya és orosz kormánytisztviselők között. Aztán 2020-ban John Durhamet azzal bízták meg, hogy vizsgálja ki a Mueller-nyomozás előzményeit.

Hágából Washingtonba

A most kinevezett Jack Smith annyira független, hogy a hivatalos tájékoztatás szerint a választói jegyzékben (amelyben republikánus vagy demokrata párti támogatóként is regisztrálhatják magukat a szavazók) függetlenként szerepel. Smith a jogi diploma megszerzése után a manhattani kerületi ügyészség szexuális bűncselekményekkel és családon belüli erőszakkal foglalkozó csoportjában kezdett el dolgozni. 1999-ben átkerült a szövetségi ügyészség egyik New York-i irodájába, majd 2008 és 2010 között a hágai Nemzetközi Bíróság főügyészeként háborús bűnökkel és népirtással vádolt politikusokat és milíciatagokat vizsgált.

Ezt követően öt évig az Igazságügyi Minisztérium integritással kapcsolatos részlegét vezette, ahol különféle korrupciós ügyeket kezelt. Lanny Breuer, aki Smith főnöke volt, a CNN-nek azt nyilatkozta: ha bátor, de tisztességes, nehezen megfélemlíthető és nem túl bürokratikus különleges ügyészre van szükség, ő a megfelelő ember.

Némi kitérőt követően Smith 2018-ban egy négyéves ciklusra visszatért Hágába a Nemzetközi Bíróságra, hogy a koszovói háború során elkövetett bűncselekményeket vizsgálja. Idén májusban ismét megválasztották főügyésznek, de a mostani kinevezés miatt ez félbeszakad. Igaz, az amatőr triatlonista Smith egyelőre még nem tudott visszatérni az USA-ba, mert biciklizés közben nekiütközött egy rolleres, és meg kell műteni a térdét – emiatt Hollandiából kezdi el a munkát.

Tényleg szükség van rá?

Bár az amerikai lapoknak többen is elismerően nyilatkoztak Smithről, azért nem mindenki támogatja a kinevezését. Jeffrey Cortese, aki az FBI részéről többször is dolgozott együtt Smith-szel korrupciós vizsgálatokban, a Washington Postnak azt állította, Smith ügyosztálya nagyon sokszor dobott vissza ügyeket ilyen-olyan okokra hivatkozva. Cortese szerint az új különleges ügyész se nem gyors, se nem hatékony a köztisztviselőkkel szembeni eljárásokban.

Neal Katyal Smith-t „rendkívül nagyszerű jogásznak” tartja, aki „tökéletes erre a feladatra”, a feladatnak viszont szerinte nem sok értelme van. A volt államügyész-helyettes megérti, hogy Merrick Garland miniszter távol akarja tartani magát a volt elnök elleni vizsgálattól, ugyanakkor a fehér házi iratokat érintő eljárásban a nyomozás érdemi része már lezárult, szóval ott – véli Katyal – már Trumpék nem tudnak mit eltitkolni. Az pedig, hogy Trump bejelentette, 2024-ben újra szeretne elindulni az elnöki címért a Republikánus Párt jelöltjeként, Katyal szerint nem elég indok az összeférhetetlenségre.