Mégsem állnak az útjába a magyar EU-pénzeket érintő uniós alkunak a lengyelek

A Reuters, a Bloomberg és a Politico forrásai alapján is arról ír, hogy Lengyelország mégsem áll útjába annak az uniós megállapodáscsomagnak, amely tartalmazza

az 5,8 milliárd euró ( vagyis csaknem 2400 milliárd forint) vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó magyar helyreállítási terv feltételekhez kötött jóváhagyását. Ez azért nagyon fontos, mert ha ebben nem születik megállapodás az év végéig, akkor az összeg 70 százaléka elveszhet,

a jogállamisági eljárásban javasolt magyar EU-s pénzek felfüggesztésének ügyét – az eredeti javaslatot mérsékelve, 2600 milliárd forintnyi forrás kifizetését felfüggesztenék fel (amennyiben december 19-ig nincs végleges döntés, az eljárás megszűnik),

az Ukrajnának jövő évre szánt 18 milliárd eurós hitelt,

és a 15 százalékos globális minimumadót.

Fontos körülmény, hogy az első két témához minősített többség is elég, ám az utolsó kettőt egyhangú döntéssel kell elfogadni, amibe a magyar kormány sokáig nem ment bele.

Emlékezetes, hétfőn még úgy látszott, hogy sikerült előzetesen megállapodni a négy témát illetően, igaz a lengyel kormány már ekkor jelezte a fenntartásait. Szerdán írásbeli eljárással próbálták hivatalosan is megkötni az alkut, de a lengyelek továbbra is blokkoltak, így a határidő-hosszabbításokkal elhúzott egyeztetések csütörtökön is folytatódtak. A Politico szerint a többi tagállam nem engedett, és végül a lengyelek feladták a blokkolást.

A Telex emlékeztetett arra, hogy a lengyelek egyszerűen ki akarták szedetni a csomagból a minimumadót, ami egy adóelkerülés elleni, több mint 130 ország által elfogadott megállapodás második pillére és inkább a most külön kezelt első pillérrel együtt tárgyalnák. Utóbbi aszerint osztaná újra az adóztatási jogokat, hogy a multinacionális cégek hol termelnek nyereséget.