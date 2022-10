A Mercedes Benz bejelentette, hogy elhagyja Oroszországot és eladja ottani érdekeltségeit. A Mercedes már a harmadik nagy autógyártó cég, amely kivonult Oroszországból az ukrán háború miatt.

#Mercedes-Benz is leaving #Russia and selling its plant.

The company has become the third major automaker to announce its departure from Russia. pic.twitter.com/G1z6TsN7hF

— NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2022