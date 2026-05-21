Ítéletet hoztak a 228 ember, köztük 5 magyar halálával járó Air France-katasztrófa ügyében

A brazil haditengerészet által 2009. június 8-án közzétett kép búvárokat ábrázol, akik az Air France A330-as repülőgép farokrészének egy részét emelik ki. A repülőgép 2009. június 1-jén, Rio de Janeiróból Párizsba tartó repülés közben zuhant le az Atlanti-óceán felett.
2026. 05. 21. 14:42
Bűnösnek találta egy párizsi fellebbviteli bíróság csütörtökön az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában a Rio de Janeiro–Párizs-járaton 2009-ben lezuhant gép ügyében.

A bíróság mindkét vállalatot a maximális, 225 ezer euró pénzbírság megfizetésére kötelezte. Az ítélet szerint az Air France és az Airbus viseli „az egyedüli és teljes felelősséget” a katasztrófáért.

A párizsi büntetőbíróság 2023 áprilisában még felmentő ítéletet hozott, akkor azt állapították meg, hogy bár történtek emberi hibák, azoknak a balesettel semmilyen biztos okozati összefüggése nem volt kimutatható.

Az Air France Rio de Janeiróból Párizsba tartó, 447-es számú járata 2009. június 1-jén tűnt el a radarernyőkről. Az Airbus A330-as típusú utasszállító az Atlanti-óceánba zuhant 228 emberrel, köztük 5 magyarral a fedélzetén. Ez volt a francia légi közlekedés történetének legsúlyosabb katasztrófája.

Gyászolja munkahelye a repülőbaleset magyar áldozatát
A Pető Intézet munkatársai csütörtökön sajtótájékoztatón búcsúztak kollégájuktól, Szarvas Ritától, aki az Air France légitársaság hétfőn lezuhant repülőgépének egyik magyar utasa volt.
