„Nem kizárólag piaci megfontolásból” adták el egy NAV-razzia után azt a szélerőműves céget, amely Nagy Márton és testvére üzleti köréhez került

A legnagyobb hazai szélerőmű-fejlesztésében részt vevő társaság két hónappal a választás előtt került a volt nemzetgazdasági miniszter és testvére üzleti körébe. A 24.hu megtudta, hogy a vállalat adásvétele előtt nem sokkal vizsgálatot indított a tulajdonos cégcsoportnál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amit épp Nagy Márton felügyelt a Fidesz-kormányban. A szélerőműves cég korábbi tulajdonosát a többi közt arról kérdeztük, hogy a NAV-intézkedésnek volt-e köze ahhoz, hogy eladták a céget. Érdekes választ adott.