Cristiano Ronaldo duplázott, végre megnyerte a szaúdi bajnokságot a csapatával

Az első félidőben Sadio Mané, téfélcsere után pedig Kingsley Coman talált be a hazai csapattól és bár a Damac tizenegyesből gyorsan szépített, Cristiano Ronaldo duplájával lezárult a meccs érdemben. Mivel az al-Nasszr két ponttal az al-Hilal előtt állt az utolsó forduló előtt a tabella élén, a győzelemmel eldőlt, hogy végre bajnoki címet ünnepelhet.

A portugál csatár 30 bajnokin 28 gólt lőtt és 3 gólpasszt adott, a BL-ben és a szaúdi Szuperkupában további 1-1 gólt és asszisztot jegyzett. Pályafutása során összesen 973 találatnál jár, így feldobva utazhat majd a nyári világbajnokságra.

Megtört az átok

Ronaldo 2022 decemberében szerződött a szaúdi csapatba, így neki az első szaúdi aranyérme lenne, a szaúdi karrierje során egy trófeát nyert, még az első évében az Arab Bajnokcsapatok Kupáját húzta be együttesével. Ez pedig nem egy hivatalos sorozat. Ronaldo már négy döntőt veszített el, a csapattal, összesen 14 trófeát nyerhetett volna a bajnoki és kupasorozatokat is beleszámolva, de egyiket sem sikerült.

A balszerencsés széria május 17-én folytatódott az ázsiai Bajnokok Ligájában, amelynek döntőjében az al-Nasszr 1-0-ra kikapott a japán Gamba Oszakától. Ráadásul a japánok egyetlen kaput találó lövésből nyertek.