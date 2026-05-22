nébihmosogatószivacsszivacsotthon
Otthon

A Nébih elárulta, milyen gyakran kellene lecserélni a mosogatószivacsot

Getty Images
24.hu
2026. 05. 22. 05:30
Getty Images

A mosogatószivacs a konyha egyik legtöbbet használt eszköze, mégis a baktériumok kedvenc telephelyévé válhat, figyelmeztet Facebook-oldalán a Nébih.

A hivatal posztja szerint a szivacs porózus szerkezetében könnyen megmaradhatnak az ételmaradékok és a nedvesség, így ideális környezetet teremthet a mikroorganizmusok elszaporodásához.

A gyakori használat növeli a keresztszennyeződés kockázatát. Ha ugyanazzal a szivaccsal tisztítjuk a nyers húsos vágódeszkát , majd áttöröljük vele a konyhapultot vagy egy tisztának gondolt edényt, a szennyeződések hamar továbbterjedhetnek

– írták.

Mire figyeljünk?

A mosogatószivacsot érdemes 1–2 hetente lecserélni, és ha kellemetlen szagot észlelünk, elszíneződést tapasztalunk, azonnal cseréljük le.

Használat után alaposan öblítsük és csavarjuk ki, majd hagyjuk teljesen megszáradni, hogy ne álljon folyamatosan vízben. Emellett tisztítsuk forró vízzel és fertőtlenítő hatású mosogatószerrel vagy mosogatógépben (magas hőfokon).

Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a fertőtlenítés nem helyettesíti a rendszeres cserét!

Fenntarthatóbb alternatívák

A Nébih szerint fenntarthatóbb választás lehet, ha mosogatókefét, a bambusz- vagy kókuszrostból készült szivacsokat, illetve a mosható kendőket használjuk erre a célra.

Kapcsolódó
Ezért nem mozdul mellőled a kutya, ha alszol – nem a kényelem az oka
Az ebek génjeibe kódolva még él az ősök öröksége.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

„Nem kizárólag piaci megfontolásból” adták el egy NAV-razzia után azt a szélerőműves céget, amely Nagy Márton és testvére üzleti köréhez került
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik