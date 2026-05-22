A Nébih elárulta, milyen gyakran kellene lecserélni a mosogatószivacsot

A mosogatószivacs a konyha egyik legtöbbet használt eszköze, mégis a baktériumok kedvenc telephelyévé válhat, figyelmeztet Facebook-oldalán a Nébih.

A hivatal posztja szerint a szivacs porózus szerkezetében könnyen megmaradhatnak az ételmaradékok és a nedvesség, így ideális környezetet teremthet a mikroorganizmusok elszaporodásához.

A gyakori használat növeli a keresztszennyeződés kockázatát. Ha ugyanazzal a szivaccsal tisztítjuk a nyers húsos vágódeszkát , majd áttöröljük vele a konyhapultot vagy egy tisztának gondolt edényt, a szennyeződések hamar továbbterjedhetnek

– írták.

Mire figyeljünk?

A mosogatószivacsot érdemes 1–2 hetente lecserélni, és ha kellemetlen szagot észlelünk, elszíneződést tapasztalunk, azonnal cseréljük le.

Használat után alaposan öblítsük és csavarjuk ki, majd hagyjuk teljesen megszáradni, hogy ne álljon folyamatosan vízben. Emellett tisztítsuk forró vízzel és fertőtlenítő hatású mosogatószerrel vagy mosogatógépben (magas hőfokon).

Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a fertőtlenítés nem helyettesíti a rendszeres cserét!

Fenntarthatóbb alternatívák

A Nébih szerint fenntarthatóbb választás lehet, ha mosogatókefét, a bambusz- vagy kókuszrostból készült szivacsokat, illetve a mosható kendőket használjuk erre a célra.