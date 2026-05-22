Luxusnyaralás nagyszülőkkel: ezt keresik most a családok

Az 1990-es években jelentek meg Európa-szerte az úgynevezett adult only szállodák, melyek csak 16 vagy 18 év feletti vendégeknek kínálnak szolgáltatásokat, vagyis gyerekeket egyáltalán nem fogadnak. A koncepció annak idején hatalmas felháborodást váltott ki, de idővel egyre nagyobb igény mutatkozott erre a kategóriára, és sok hotel lépett ebbe az irányba.

Napjainkra viszont trendfordulóhoz érkeztünk, ugyanis egyre többen keresik a többgenerációs nyaralási lehetőségeket, amikor az unokáktól a nagyszülőkig mindenki együtt pihen. Erre ugyanis az év más időszakaiban nincs lehetőségük vagy az egymástól való távolság, vagy a felnőttek leterheltsége miatt.

Alfred Hackl, a Le Primore Hotel & Spa Hévíz vezetője arról beszélt, sokan gondolják úgy, hogy egy jól megválasztott utazás nagyobb értékkel bír számukra, mint bármilyen tárgyi ajándék, hiszen az emlékeket senki nem veheti el tőlünk. Ez a változás ráadásul nem kizárólag kényelmi vagy anyagi kérdés, sokkal inkább nevezhető szemléletváltásnak a turizmusban.

Szállodájukban mindezek alapján egyre gyakoribbak az olyan foglalások, amikor az egész család érkezik, akár az unokatestvérekkel, nagybácsikkal, nagynénikkel együtt, és ők az igények alapján erre is vannak berendezkedve.

Általában mindkét szülő dolgozik, csak reggel és este látják a gyerekeiket, amikor rohanás van, vagy már mindenki fáradt. Szinte általános elvárás, hogy mindenki állandóan elérhető és online legyen és ez megnehezíti, hogy minőségi időt töltsenek együtt a családtagok. Ez pedig negatívan hathat a nagyszülőkkel való kapcsolattartásra. Az ötcsillagos Le Primore ezeknek a társadalmi jelenségeknek a hatására már a régió egyik kiemelt célpontjává vált azok számára, akik a többgenerációs luxusutazást választják

– magyarázta Alfred Hackl, hozzátéve, hogy náluk mindent megtalálnak, amire a különböző korosztályok egy nyaralás alatt vágynak.

Ahol a mobilozás unalmassá válik

A vezető példaként említette, hogy a szálloda területén működik többek közt egy teljes, 800 négyzetméteres kalandpark, melyben többek közt VR játékok és lézer labirintus, minigolf pálya is megtalálható. Itt képzett személyzet biztosítja a gyermekek felügyeletét, így amíg ők játszanak, a felnőtt családtagok kedvük szerint választhatnak más programot. Ez idő alatt a nagyszülők is változatos programkínálatból válogathatnak: nemcsak a hévízi gyógyvíz jótékony hatásait élvezetik, hanem akár balneológiai gyógykezeléseken is részt vehetnek, sőt, reumatológus szakember is a rendelkezésükreáll a teljesség igénye nélkül. A feltöltődést tehát számukra a gyerekeikkel, unokáikkal együtt töltött idő mellett a testi egészségükre is kiválóan ható szolgáltatások teszik teljessé.

Ha az apuka vagy anyuka elmenne egy masszázsra vagy más rekreációs programon venne részt, addig 6 éven aluli gyermekeiket a szálloda által üzemeltetett „óvodában” helyezhetik el.

Igazi kuriózum a kizárólag gyermekeknek szóló vacsora. Ezeken a kétórás étkezéseken – az elnevezéshez híven – nem vehetnek részt szülők, csak a 6-14 év közti gyerekek, akiknek nemcsak felszolgálnak gourmet vacsorát, hanem a séf egyben el is mondja, mi van a tányérjukon, hogyan készült, és arról is tanulnak, hogyan kell használni a különböző evőeszközöket. Ez lehetőséget nyújt számukra, hogy megismerjék, mi van a hamburgeren és sült krumplin túl, miközben játékosan tanulnak is

– mutatott rá Alfred Hackl.

Hozzátette, benne voltak kétségek afelől, hogy ezt a korosztályt leköti-e majd egy ilyen két és fél – három órás program, de akkora sikert aratott, hogy már a tízedik alkalomnál járnak.

Gondoltak a gyerekekre a spa részlegben is, ahol a legkisebbeknek tartanak speciális szaunaszeánszokat, ahol a szauna hőmérséklete alacsonyabb, mint máskor, és a gyerekeknek itt is elmagyarázzák, mire jó a szaunázás és hogyan kell egy ilyen helyen viselkedni. Szintén szerveznek a kiskorú vendégeknek kültéri, természethez kötődő programokat.

Alfred Hackl kiemelte, a gyerekeknek tervezett programok elkülönítve zajlanak, így nem zavarják azon vendégek pihenését sem, akik család nélkül érkeznek és nem vágynak gyermek zsivajra.

A vezető azt tartja az egyik legnagyobb sikernek szolgáltatásaikkal kapcsolatban, hogy a gyerekek kezéből sikerül kivarázsolni a telefonjaikat.

Előfordul, hogy a szállodában megszálló családok gyerekei eleinte órákat töltenek a mobiljukkal, idővel azonban a kütyüket valóban leteszik és részt vesznek a különböző programokon, miközben a hotelben megszálló többi gyerekkel is pillanatok alatt összebarátkoznak. Még úgy is, ha adott esetben nem is beszélik a közös nyelvet

– fogalmazott.

Május 29-én gyereknap alakalmából megszervezik a Little Moments gyereknapi hétvégét, mely – a szálloda honlap szerint – egy különleges alkalom, amikor a játék, a mozgás és a felfedezés kerül a középpontba: felszabadultan, mégis biztonságos, prémium környezetben.