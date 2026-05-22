Nagyvilág

Az Egyesült Államokban karnyújtásnyira kerültek az óraátállítás eltörlésétől

admin Rugli Tamás
2026. 05. 22. 06:38
A képviselőházban egyoldalúan támogatták a javaslatot, Donald Trump is teljes mellszélességgel amellett van, hogy „ne kelljen többé az órával foglalkozniuk”.

Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága 48-1 arányban támogatta csütörtökön azt a törvényjavaslatot, amely egész évben érvényben tartaná a nyári időszámítást az Egyesült Államokban. A Sunshine Protection Act néven ismert kezdeményezést az MTI szerint várhatóan egy közlekedési törvénycsomag részeként vezetnék be.

A javaslat célja, hogy megszüntesse az évente kétszeri óraátállítást.

A támogatók szerint a téli hónapokban a hosszabb esti világosság a gazdasági aktivitást is élénkítené. Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán üdvözölte a bizottsági szavazást, és úgy fogalmazott: itt az ideje, hogy az embereknek ne kelljen többé az órával foglalkozniuk, és megszűnjön az évente kétszer ismétlődő „nevetséges átállás” költsége.

A törvényjavaslatnak még át kell mennie a teljes képviselőházon, majd a szenátusnak is napirendre kell vennie. Az amerikai szenátus 2022 márciusában már egyhangúlag megszavazta az egész éves nyári időszámítás bevezetését, de akkor a képviselőház nem tárgyalta az indítványt.

A nyári időszámítás az Egyesült Államok csaknem egész területén az 1960-as évek óta van érvényben. Egész éves alkalmazását a második világháború idején, majd 1974-ben az energiamegtakarítás érdekében is bevezették, ám az intézkedés népszerűtlensége miatt később visszavonták.

