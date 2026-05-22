Péntektől izzítunk a májusi nyárra

Pénteken a kevés gomolyfelhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki futó zápor – írja a Kiderül. Az északias irányú szél sokfelé lesz élénk, erős, az ország középső részén lehet mérsékeltebb a légáramlás.

A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő.

A hétvégén egyre melegebb lesz, pünkösdhétfőn már 30 fok körüli értékeket is mérhetünk, majd jövő szerdán egy hidegfront vet véget a korai nyárnak.