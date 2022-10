108 nő szabadult orosz fogságból – képek és videó a fogolycseréről

Újabb fogolycserét hajtott végre az ukrán és az orosz oldal, ezúttal 108 ukrán nő szabadult ki orosz fogságból. Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője közölte: „Ez az első, hogy kizárólag nőket hoztunk ki. A fogságban anyák és lányok voltak, akiket rokonaik várnak haza”.

A kiszabadított nők közül 37-en a mariupoli Azovsztal üzemben estek fogságba, 11 közöttük tiszti rangot visel. „Harmincöten az ukrán fegyveres erőknél, 32-en a haditengerészetnél, 12-en területvédelmi egységeknél, nyolcan a nemzeti gárdánál – közülük ketten az Azov ezrednél –, öten a védelmi minisztérium alá tartozó Állami Különleges Közlekedési Szolgálatnál és négyen a határőrségnél teljesítettek szolgálatot, további 12 nő pedig civil” – sorolta Jermak, aki a Twitteren foókat és videót is közzé tett.

More videos with freed Ukrainians. It seems that nothing can impress anymore, but still always getting goosebumps as if for the first time... pic.twitter.com/SzNBhtbC9G