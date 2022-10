Az oroszok Bahmut felé haladnak

Az elmúlt három napban az oroszbarát erők taktikai előrelépést tettek a Donyeck megyei Bahmut városának központja felé és valószínűleg benyomultak a város déli részén fekvő Opitinye és Ivángrád falvakba, ugyanakkor július eleje óta legfeljebb néhány települést foglalhattak el a reguláris orosz vagy szeparatista erők – olvasható a brit védelmi minisztérium szokásos reggeli jelentésében.

A közlemény szerint azonban a Wagner Group katonai magáncég által vezetett erők elértek bizonyos helyi eredményeket a Donbászban és a bahmuti harcokban is részt vehetnek. A brit hírszerzés úgy véli, hogy Oroszország valószínűleg úgy tekint Bahmut elfoglalására, mint a Kramatorszk-Szlovjanszk terület elfoglalásának előzményére, amely terület Donyeck megye legjelentősebb, ukrán fennhatóság alatt álló lakott területe.

Hozzátették, hogy Oroszország továbbra is támad a Donbászban, és ha nagyon lassan is, de valamennyit halad előre. Ezzel együtt viszont az általános működésben gondokat okoz az északi és déli szárnyaira nehezedő ukrán nyomás, valamint a lőszer- és emberhiány.

