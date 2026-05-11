Diana megjelent és mindent felforgatott – Erzsébeték tudatosan árusították ki a családi viszályokat a bulvármédiának?

1969-ben készült egy nagyszabású dokumentumfilm Erzsébeték bevonásával, amely a királyi család mindennapjait mutatta be, ez volt a Royal Family. Ám a film legfontosabb célja, miszerint a monarchiát közelebb hozza a néphez, majdnem a visszájára sült el. A közvetlenebb hangnem ambivalens következményekkel járt. Bár kezdetben növelte a népszerűségüket, hosszabb távon hozzájárult ahhoz a folyamathoz, amelyben a monarchia már nem pusztán szimbolikus intézményként, hanem celebkultúra-szereplőként is működni kezdett – ezzel zárult cikksorozatunk harmadik része.

1969 nyarán az Egyesült Királyság lakosságának túlnyomó többsége leült a televízió elé, hogy megnézze a Royal Family című dokumentumfilmet. A BBC által készített kétórás alkotás példátlan betekintést engedett a királyi család mindennapjaiba. A képernyőkre tapadó britek végignézhették, ahogy a királynő pikniken vesz részt, grillezik, játszik a gyerekeivel.

A monarchia, amely évszázadokon át a távolságtartásra és a rituáléra épült, hirtelen a nappalikba költözött.

Ennek a sajátos alkotásnak a nézettsége rekordokat döntött, és sokak szerint új korszakot nyitott a királyi kommunikációban. A hatás mégis kétélű volt: