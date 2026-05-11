Lezsák Sándor drámaian búcsúzott: elégette a névjegykártyáit

Lezsák Sándor is lezárt egy korszakot, hisz nem jutott be a parlamentbe, miután őt is -ahogy sok más fideszest- megverte tiszás ellenfele a Bács-Kiskun 4-es számú választókörzetben.
Az egykori MDF-s Lezsák Sándor ezért elégette a névjegykártyáit.
Ezt írta hozzá:
Miután visszaadtam a mandátumot, elégettem a parlamenti névjegyeket. Kierkegaard úr egy gondolata visszhangzott bennem: “a jövő közelebb van a jelenhez, mint a múlt.”
Lezsák Sándor, aki a Lakitelki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke, 32 év után távozik a magyar parlamentből.