Lezsák Sándor drámaian búcsúzott: elégette a névjegykártyáit

Lezsák Sándor is lezárt egy korszakot, hisz nem jutott be a parlamentbe, miután őt is -ahogy sok más fideszest- megverte tiszás ellenfele a Bács-Kiskun 4-es számú választókörzetben.

Az egykori MDF-s Lezsák Sándor ezért elégette a névjegykártyáit.

Ezt írta hozzá:

Miután visszaadtam a mandátumot, elégettem a parlamenti névjegyeket. Kierkegaard úr egy gondolata visszhangzott bennem: “a jövő közelebb van a jelenhez, mint a múlt.”

Lezsák Sándor, aki a Lakitelki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke, 32 év után távozik a magyar parlamentből.