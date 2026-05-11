Lezsák Sándor drámaian búcsúzott: elégette a névjegykártyáit

2026. 05. 11. 18:50
Lezsák Sándor is lezárt egy korszakot, hisz nem jutott be a parlamentbe, miután őt is -ahogy sok más fideszest- megverte tiszás ellenfele a Bács-Kiskun 4-es számú választókörzetben.

Az egykori MDF-s Lezsák Sándor ezért elégette a névjegykártyáit.

Ezt írta hozzá:

Miután visszaadtam a mandátumot, elégettem a parlamenti névjegyeket. Kierkegaard úr egy gondolata visszhangzott bennem: “a jövő közelebb van a jelenhez, mint a múlt.”

Lezsák Sándor, aki a Lakitelki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke, 32 év után távozik a magyar parlamentből.

