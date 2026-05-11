Roszatom: Minden kérdésre van válaszunk Paks II ügyében az új magyar kormány számára

A Roszatom minden, a Paks II projektre vonatkozó kérdésben kész tájékoztatást adni az új magyar vezetésnek – mondta Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója hétfőn Moszkvában újságíróknak.

Lihacsov Kapitány István magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt kijelentésére reagált, aki nemrég jelezte: szándékában áll felülvizsgálni a Paks II atomerőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit.

„A Roszatom páratlan tapasztalattal rendelkezik az atomerőművek exportcélú megvalósításában. Mi értjük legjobban a világon az ilyen projektek gazdasági hátterét. A számok racionális dolgok: könnyen meg tudjuk magyarázni és alá tudjuk támasztani őket, amennyiben a magyar megrendelő ezt kéri” – fogalmazott a vezérigazgató.

Hozzátette: az ilyen jellegű szerződések nyilvánvaló okokból nem nyilvánosak, mivel egy atomerőmű nem hétköznapi létesítmény.

A kormány összetételének jóváhagyását követően a szakterületért felelős vezetők megismerhetik a dokumentumokat, és feltehetik azokat a kérdéseket, amelyekre nálunk megvannak a szükséges válaszok

mondta.

Lihacsov hangsúlyozta: az orosz állami vállalat és a magyar vezetés célja végső soron azonos. „Egy, a magyar gazdaság számára fontos projektet szeretnénk megvalósítani – a lehető leggyorsabban, a lehető legjobb minőségben és a legjobb áron” – tette hozzá.

