Agyonlőtte a magyar betörőt, most mentették fel az osztrák férfit

A salzburgi tartományi bíróság felmentett hétfőn a gyilkosság vádja alól egy helyi háztulajdonost, aki tavaly nyáron agyonlőtt egy magyar állampolgárságú betörőt – írja az MTI.

Az esküdtszék egyhangúlag úgy döntött, hogy nem gyilkosságról van szó, és úgy látta, hogy jogos önvédelem esete állt fenn. A 66 éves férfit szabadlábra helyezték – ismertette Thomas Tovilo-Moik bírósági szóvivő. Az ítélet nem jogerős.

A betörés 2025. július 31-én történt Gnigl városrészben. A 31 éves betörő élettársával közösen hatolt be a kertes ház területére, átvágva a drótkerítést. A zsákmány egy részét már kivitték az utcára, ám amikor a maradékért visszatértek, a hazatérő tulajdonos tetten érte őket. Az ügyészség szerint előbb több figyelmeztető lövést adott le, de amikor a menekülő páros már a kertben volt, az elkövetők testére célzott. A golyók egyike tarkón találta el a magyar férfit, aki nem sokkal később belehalt sérüléseibe a kórházban.

A háztulajdonos, aki egyedül lakott az ingatlanban, azt bizonygatta, hogy nem akarta megölni a betörőt és halálfélelme volt. Állítása szerint a betörő kezében megvillant valami, ahogy megfordult. „Azt hittem, kés van nála” – mondta. Valójában egy vágókorong volt.

Az ügyész ugyanakkor mindezt pusztán védekező állításnak minősítette. A teraszon talált késen ugyanis nem találták a betörő DNS-ét.

Kurt Jelinek ügyvéd szerint védence „azon a véleményen volt, hogy védekeznie kell”.

A 66 éves férfi tavaly őszi őrizetbe vételét bűncselekmény elkövetésének veszélye miatt rendelték el. A férfi a folyamatban lévő nyomozás és az ellene kiszabott ideiglenes fegyvertartási tilalom ellenére megpróbálta ugyanis visszaszerezni kézifegyverét a salzburgi tartományi rendőrfőkapitányságtól. Érvelése szerint erre azért volt szüksége, hogy megvédhesse magát a szürkületi betörésektől.