Megszólalt Mészáros Lőrinc üzlettársa: „nem szabadott volna ekkorára nőnöm”

A milliárdos a lapnak úgy fogalmazott, butaság lenne, ha nem készülnének fel a változásokra a Hungarikum Alkuszon belül, ugyanakkor hangsúlyozta:

ez a vállalatcsoport ma is jól működik, egy éve is így működött, és egy év múlva is így fog működni.

Mindezt annak ellenére gondolja így, hogy saját bevallása szerint „felfokozott állapotok uralkodtak” az elmúlt időben.

Mészáros Lőrinccel a mai napig baráti a viszonya, de nem napi szintű, főleg munkaügyekről beszélnek. Keszthelyi Erik úgy látja, „negatív propaganda” zajlik ellene, például, hogy közbeszerzések nyertese, pedig szerinte ez nincsen így. „A biztosítási közbeszerzések során a szakértelmet és támogatást nyújtjuk, nem mi nyerünk” – mondta.

A Hungarikum piaci monopolhelyzetére is reflektált, meglepő kijelentést téve: „Nekem nem szabadott volna ekkorára nőnöm.” A jelenséget azonban nem kapcsolati tőkéjével, hanem a konkurencia milyenségével magyarázza.

Úgy látja, ha az alkuszi szakma megfelelően teszi a dolgát, akkor ők nem jutottak volna monopolhelyzetbe az állami ügyfeleknél. Az a koncepció, amivel megkeresték az állami vállalatokat, merőben más volt, a korábbi gyakorlathoz képest. „Amikor 2013-ban bekerültünk a Volánhoz, a 24 csoporttagnál 40 alkusz dolgozott. Ezért tudtunk azonnal 300 milliót megtakarítani nekik éves szinten. Vagy nézzük a kormányhivatalokat, 20 hivatalnál húszféleképpen szerezték be a biztosítást 14 biztosítóval, 50 féle évfordulóval dolgoztak. Javaslatot tettünk mindezek egységesítésére, és 120 millió forinttal lett kedvezőbb a biztosítási díj, jobb feltételekkel” – magyarázta.

Elismerte, hogy a Hungarikum jutalékszintje valóban magasabb lehet, mint más alkuszoké, de az állításokkal ellentétben nem a duplája, és a magasabb jutalékszintet „kőkemény munkával” érik el – tette hozzá.

További részletek a HVG 360-on.