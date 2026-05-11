Videón, ahogy elviszik otthonából a rendőrök a volt fideszes képviselőt

24.hu
2026. 05. 11. 21:38

Az RTL Híradójában videófelvételen látszik, ahogy elviszik Bóna Zoltánt otthonából. A volt fideszes képviselő dunavarsányi családi házánál reggel állt meg a rendőrség. Ezután házkutatást tartottak a volt fideszes országgyűlési képviselő otthonában. A Híradó által közzétett felvételen látszik, ahogyan Bónát aztán rendőrök kísérik ki az autóhoz, kihallgatásra vitték a Központi Nyomozó Főügyészségre.

Bónát korrupció miatt vették őrizetbe. Mint írták, a Központi Nyomozó Főügyészség fiktív foglalkoztatás miatt folytatott nyomozásában újabb gyanúsítottat hallgatott ki: egy volt országgyűlési képviselő lakóhelyén végzett kutatást és lefoglalást, majd a helyszíni eljárási cselekményeket követően gyanúsítottként hallgatta ki a politikust.

Bár a szövegből közvetlenül nem derül ki, de a közleményhez csatolt hivatkozás alapján Halásztelek fideszes polgármesterének ügyéről van szó: a gyanúsítás lényege szerint Nagy Barnabás közreműködött abban, hogy a hozzátartozóját tényleges munkavégzés szándéka nélkül munkatársként foglalkoztassák az Országgyűlés Hivatalánál.

