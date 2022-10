Vizsgálat indult, amiért egy 23 éves nőn lelki traumák miatt hajtottak végre eutanáziát

Vizsgálat indult egy eutanázia általi haláleset kapcsán, melyben egy huszonhárom éves nő választotta a kegyes halált, annyira erős lelki fájdalmai voltak, írja a VT. Shanti De Cortét még májusban segítették a halálhoz több pszichológus értékelése alapján, akik egyetértettek abban, hogy a nő valóban annyira szenved, hogy az eutanázia elvégzése jogos, ám a hatóságok most mégis vizsgálódni kezdtek.

De Corte akkor traumatizálódott egy életre, amikor 2016-ban néhány barátjával egy olaszországi utazásra menet épp a brüsszeli repülőtéren volt, amikor egy összehangolt ISIS-terrorakció részeként a repülőtéren bomba robbant. A robbanás egy volt a három öngyilkos merénylet közül, amely aznap megrázta a várost, összesen harminckét ember halálát okozva és háromszáz sérültet hagyva hátra. De Corte nem volt a sérültek között: neki „csak” lelki sérülést okozott az eset, ám itt az idézőjel valóban indokolt, a nő ugyanis, aki a támadás idején csak tizenhét éves volt, teljesen összetört, és soha nem lett a régi, szenvedéseit pedig nem bírta tovább.

De Corténál súlyos poszttraumás zavar, depresszió és nagyon intenzív pánikbetegség alakult ki a trauma hatására. Egy antwerpeni pszichiátriai osztályon antidepresszánsokkal is kezelték, ám azok sem segítettek, és amikor a kórházi tartózkodása idején még szexuálisan is zaklatták, állapota annyira leromlott, hogy öngyilkosságot kísérelt meg, amit aztán 2020-ban megismételt. A második öngyilkossági kísérlete után fordult egy szervezethez, amely az úgynevezett méltóságteljes halállal, magyarán eutanáziával foglalkozik. A kegyes halál intézménye Belgiumban legális, még ha meglehetősen ritkán is élnek ezzel.

De Corte kérelmét két pszichológus bírálta el, és értékelésük alapján arra jutottak, hogy De Corte érvei elfogadhatók, magyarán végrehajtható rajta az eljárás. A nő döntését édesanyja is elfogadta, egy belga médiumnak úgy nyilatkozott, lánya soha többé nem volt a régi a támadás után.

Az a nap tényleg összezúzta őt, soha többé nem érezte magát biztonságban. Sehová nem akart menni, ahol más emberek is megfordulhattak, mert félt. Nagyon súlyos pánikrohamai is voltak

– mondta. Az eutanázia-eljárásokat ellenőrző és értékelő bizottság sem kételkedik abban, hogy a fiatal nő ügyét helyesen ítélték meg, és jogosan hajtották végre rajta az eutanáziát. Ugyanakkor egy neurológus szerint lett volna még olyan eljárás, amit kipróbálhatta volna, hátha az segít a nőn.