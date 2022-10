Kirúgták Oroszország keleti katonai körzetének parancsnokát

Oroszország menesztette keleti katonai körzetének parancsnokát, Alekszandr Csajkó vezérezredest – írja a Reuters az RBC orosz hírportál pénteki jelentésére hivatkozva.

Az RBC nyilvánosan elérhető orosz állami nyilvántartások alapján azt írja, hogy Rusztem Muradov altábornagyot nevezték ki a Keleti Katonai Körzet élére. Ez tulajdonképpen Oroszország Távol-Keleten állomásozó csapatait jelenti, ám az ide tartozó erők nagy részét jelenleg Ukrajnában vetik be.

Az Európai Unió által februárban szankcionált Muradov korábban a kelet-ukrajnai Donbászban teljesített szolgálatot, és orosz békefenntartókat vezényelt Azerbajdzsán elszakadt régiójában, Hegyi-Karabahban, ahol többnyire örmény nemzetiségűek laknak.

Noha Muradov szülőföldjének, a dagesztáni régiónak a vezetője máris gratulált az altábornagy kinevezéséhez, a hírt egyelőre sem a Kreml, sem az orosz védelmi minisztérium nem erősítette meg.

Hétfőn az RBC arról számolt be, hogy a nyugati katonai körzet parancsnokát, Alekszandr Zsuravljov vezérezredest váltották le, röviddel azt követően, hogy szeptemberben drámai veszteségeket szenvedett el Északkelet-Ukrajnában, és Ukrajna visszafoglalta a donyecki régióban található, kulcsfontosságú nagyvárost, Limant is. Azóta az orosz erők Herszon régió felett is elveszítették az irányítást. Ez utóbbi szintén olyan területet, amelyet Moszkva ma már a csatlakozásról szóló úgynevezett „népszavazások” alapján Oroszország részének tekint.