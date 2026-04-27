Stratégiát vált a világelső Magyarországon

Az erőforrások optimalizálásával sikeres évet zárt 2025-ben a Haier magyarországi leányvállalata. Az árbevételben sikerült kétszámjegyű növekedést elkönyvelni, és a cég stabilizálta működését. A piaci részesedése Magyarországon szintén növekedési pályára lépett, és a szervezet átalakítása is megtörtént. Az átalakítás legfrissebb jelentős mérföldkövét idén áprilisban érte el a cég, immár hivatalosan is Haier Hungary Kft. néven folytatja tevékenységét.

„A névváltás egyértelmű üzenet: a Haier márkát kiemelten és dinamikusan kívánjuk építeni, és hosszú távon is meghatározó szereplővé szeretnénk válni Magyarországon” — mondta Huczka István, a Haier Hungary Kft. ügyvezetője.

A nemzetközi vállalatcsoport immár 17 éve a világ első számú nagygép-márkája az Euromonitor International adatai szerint. A több mint 200 országban jelen lévő cég több kulcskategóriában is piacvezető, így stabil alapokra építkezhet Magyarországon is, miközben nemzetközi szinten a sport támogatásában is aktív szerepet vállal, többek között a Paris Saint-Germain és a Liverpool csapatának partnereként.

Új stratégia Magyarországon

A cég ezért az elmúlt időszakban tudatosan újragondolta, hogyan akar jelen lenni itthon. A korábbi, szűkebb prémium fókusz helyett ma már szélesebb vásárlói körhöz szól, miközben megtartja a magas minőségi szintet. A cél: minél szélesebb vásárlói réteg számára elérhetővé tenni a prémium kategóriát és annak szolgáltatásait.

Ebben fontos szerepet kap a többmárkás stratégia is. A Haier mellett a Candy márka is újra pozícionálásra kerül, így a vállalat egyszerre tud megszólítani különböző igényű és pénztárcájú vásárlókat magas minőségi színvonalú termékeivel.

Bővülnek a készülékek funkciói

“A technológia szintén kulcsszerepet játszik a növekedésben. A cég világszerte tíz kutatás-fejlesztési központtal dolgozik, és egyre nagyobb hangsúlyt helyez az okosfunkciókra. A saját fejlesztésű hOn alkalmazás például nemcsak távoli vezérlést tesz lehetővé, hanem folyamatosan bővíti is a készülékek képességeit” – tette hozzá Huczka István.

A névváltás így inkább egy új korszak kezdete, mint lezárása: a Haier határozottan most építi fel magát Magyarországon: már nem is annyira csendben.