A bukaresti kézicsapat a mumust elsöpörve jutott a BL-elődöntőbe

A tíz évvel ezelőtt BL-győztes bukarestiek a negyeddöntő első mérkőzésén 26-25-re kikaptak a dán Team Esbjerg otthonában, a vasárnapi, hazai visszavágót viszont 37-27-re megnyerték, így 2018 után lehetnek ott ismét a magyar fővárosban sorra kerülő végjátékban.

Az Esbjerg a legutóbbi négy idényben tagja volt a négyes döntő mezőnyének.

A meccs legjobbjának a bukarestiek svéd kapusát, Evelina Erikssont választották, aki 14 alkalommal hárított – ebben három hétméteres is benne van –, ez 34 százalékos védési hatékonyságot jelentett. A két csapat 2022 óta már negyedszer futott össze a negyeddöntőben, és ez volt az első alkalom, hogy a román csapat ment tovább.

A Brest kettős sikerrel jutott tovább

A Brest Bretagne az első meccset 36-35-re megnyerte a román Gloria Bistrita otthonában, vasárnap pedig otthon 36-30-os sikert aratott, vagyis kettős győzelemmel jutott tovább, és 2021 után másodszor játszhat elődöntőt.

Az első félidőben többször is három góllal vezetett a Bistrita, ám a szünetre már a Brest vonulhatott előnnyel (14-13). A második felvonásban a románoknak nem volt válaszuk a hazaiak támadójátékára, a Brest 22 alkalommal volt eredményes a fordulás után.

A mezőny legeredményesebbje a Bistrita spanyol válogatott játékos, a 9 gólig jutó Danila So Delgado volt, aki 121 találatával második az idei BL-góllövőlistán, de ugyanúgy nem lesz ott a négyes döntőben, mint az Esbjerg klasszisa, az éllovas (131) Henny Reistad.

Sorsolás hétfőn

A címvédő Győri Audi ETO KC és a Ferencváros már szombaton lejátszotta a negyeddöntő visszavágóját. Előbbi kettős győzelemmel, 76-53-as összesített gólkülönbséggel búcsúztatta a dán Odense HB együttesét, utóbbi a hazai 31-31-es döntetlen után 31-28-ra kikapott Vámos Petra és Albek Anna csapata, a francia Metz HB otthonában. A négyes döntőre június 6-7-én kerül sor az MVM Dome-ben. Az elődöntő sorsolását hétfőn 15 órától tartják.