Zelenszkij addig nem tárgyal az oroszokkal, amíg Putyin vezeti őket

Az ukrán elnök rendeletet adott ki arról kedden, hogy lehetetlen tárgyalni Oroszországgal mindaddig, amíg annak Vlagyimir Putyin az elnöke, és hogy tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi képességeit. Ezzel a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) múlt heti döntéseit erősítette meg.

Az MTI felidézi, hogy Zelenszkij korábban többször figyelmeztette a Kremlt, hogy Ukrajna újabb területeinek annektálása esetén végképp lehetetlenné válnak a tárgyalások. Múlt pénteken közben az ukrán elnök, Ruszlan Sztefancsuk házelnök és Denisz Smihal miniszterelnök aláírta Ukrajna gyorsított eljárásban történő NATO-csatlakozási kérelmét.

A washingtoni hadtudományi intézet (ISW – Institute for the Study of War) szakértői legfrissebb elemzésükben – amelyből az Ukrajinszka Pravda idézett – arra mutattak rá, hogy Putyin az orosz védelmi minisztériumban végrehajtott személyi cserékkel próbálja áthárítani a felelősséget az orosz hadsereg Harkiv megyei közelmúltbeli és várható kudarcaiért. A független intézet emlékeztetett arra, hogy új parancsnokot neveztek ki az orosz védelmi minisztérium nyugati katonai körzetébe, Roman Berdnyikov altábornagy váltotta Alekszandr Zsuravlevet ezen a poszton. Az ISW értékelése szerint a nyugati katonai körzet egységei az elmúlt hónapokban főként a harkivi régió északkeleti részén hajtottak végre műveleteket, de egyértelműen konkrét parancsok nélkül. Zsuravlevet egy ideje nem látták. Putyin az utóbbi két hétben leváltotta a nyugati erők két parancsnokát is. Az elemzők nem tartják kizártnak, hogy Putyin megpróbálja Berdnyikovra hárítani a felelősséget a várható újabb orosz veszteségekért Harkiv és esetleg Luhanszk régióban.

Közben Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó a Telegramon azt írta, hamarosan az ukrán erők erőteljes ellentámadásba lendülnek a régióban is, ezért evakuálásra fogják felszólítani a megye lakosait, és azt tanácsolják nekik, hogy ne töltsék a telet nagyvárosban. „Az olyan nagyvárosokban, mint Rubizsnye, Liszicsanszk és Szeverodonyeck, az orosz megszállás felszámolása után sem engedjük be szabadon az embereket. Lehetetlen ott a fűtést biztosítani a lakásokban, mert minden elromlott. A fűtés helyreállítása minden anyagi lehetőség mellett is több hónapig tart. Talán az emberek visszatérhetnek, hogy megnézzék a lakásukat, de lehetetlen ott maradni télre” – magyarázta a kormányzó.